Son Dakika Haberleri: Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı

6 saat önce

Çorum'da, aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı, System.String[]

Çorum'da, aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, V.P'nin Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapları Çorum'da piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldığı şüpheliyi kent merkezinde durduran polis, araçta yaptığı aramada 5 bin 72 hap ele geçirdi.

V.P, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:43:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]