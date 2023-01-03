Çorum'da aracının içinde kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti

Çorum'da Haydar Serinci'nin (64) kullandığı ticari taksinin uzun süredir yol kenarında bulunduğunu fark eden başka bir taksici, Serinci'nin hareket etmediğini gördü.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Serinci'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.