Çorum'da aracının içinde kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da aracının içinde kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti

03.01.2023 09:35

Çorum'da uzun süredir yol kenarında duran bir ticari taksinin içindeki şoförün aracın içinde hareketsiz durduğu fark edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından taksicinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum'da Haydar Serinci'nin (64) kullandığı ticari taksinin uzun süredir yol kenarında bulunduğunu fark eden başka bir taksici, Serinci'nin hareket etmediğini gördü.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Serinci'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Çorum'da aracının içinde kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

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