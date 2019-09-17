Son Dakika Haberleri: Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı

1 saat önce

Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandıÇorum'da polisin okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı

Çorum'da polisin okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Çorum'da polisin öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla okullar bölgesinde denetimler yapıldı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öğrenci ve vatandaşlar, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı.

Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul inşaatı bitmedi, cami avlusundaki konteynerlerde eğitim görüyorlar
Oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı 13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı TOKİ'nin ihaleye açtığı Atatürk Orman Çiftliği arazisini Ankara Büyükşehir Belediyesi kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]