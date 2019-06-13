Son Dakika Haberleri: Çorum'da arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı

6 saat önce

Çorum'un tarihi dokusunu, ahilik kültürünü yaşatan Çöplü arastasının iyileştirilmesi için yapılan proje çizim ihalesini alın firma ile sözleşme imzalandı.

Çorum'da arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı, System.String[]
Çorum'un tarihi dokusunu, ahilik kültürünü yaşatan Çöplü arastasının iyileştirilmesi için yapılan proje çizim ihalesini alın firma ile sözleşme imzalandı. Yüklenici firma startı verdi.

Ulu Camii çevresi, Dikiciler Arastası, Çöplü Arastası, Kilise ve Taşhanı kapsayan yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda sağlıklaştırma işlemi yapacaklarını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Proje kapsamında tüm yapıların mevcut durum tespitleri yapılarak rölöveleri çizilecek, geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişiklikler tespit edilip sağlıklaştırma önerileri hazırlanacak. Alanda bulunan betonarme yapılar için de aynı işlemler yapılarak tarihi dokuya uygun cepheler oluşturulacak" dedi.

Kilise ve Taşhan için ise daha detaylı restorasyon projeleri hazırlanacağını belirten Başkan Aşgın, dayanım sıkıntıları oluşmaya başlayan bu yapılar için mühendislik projeleri de hazırlanacağını söyledi.

Proje çizim ihalesi kapsamında görüntü kirliliğine sebep olan açıktan geçen elektrik hattı, Telekom hattı gibi kabloların, dükkanların ihtiyacı olan gider ve doğalgaz hatlarının yer altına alınması için alt yapı projeleri de hazırlanacak.

Gerçekleştirilen Proje çizim ihalesinde yasal mevzuata uygun şekilde en avantajlı teklifi veren şirketle imzalanan sözleşmenin ardından çalışmalara başlandı. İhale bedeli KDV dahil toplam 1 milyon 534 bin lira olan proje çizim işi sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 450 gün içerisinde tamamlanacak. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]