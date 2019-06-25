Çorum'da araziden topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlendi
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Çorum'da araziden topladıkları mantardan zehirlenen 3 kişi, tedavi altına alındı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:31 Kaynak: AA
'da araziden topladıkları mantardan zehirlenen 3 kişi, tedavi altına alındı. Bayat
ilçesine bağlı Balören köyünde T.B. (25) ve H.B. (20) ile İskilip
ilçesine bağlı Kutluöz köyünde A.Ö. (45), araziden topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 3 kişiye İskilip ve Bayat devlet hastanelerinde ilk müdahaleleri yapıldı.
Ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 kişinin tedavileri yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
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