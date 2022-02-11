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Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı - Son Dakika

Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı

11.02.2022 17:10
Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı

Çorum'da geçen yıl, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında meydana gelen 886 trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybederken 753 kişide yaralandı.

Çorum'da geçen yıl, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında meydana gelen 886 trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybederken 753 kişide yaralandı.

2021 yılında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimlerinde 316 bin 977 araç ve sürücüsü denetlenirken bu araçlardan 18 bin 779'i araç sürücüsüne, 35 bin 494'ü tescil plakasına olmak üzere toplam 54 bin 273 araç kullanıcısına idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerin dışında, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla yapılan drone ile havadan yapılan yaklaşık 40 saatlik denetimlerde ise kural ihlali yaptığı belirlenen 808 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca yapılan denetimler sonunda trafiğe çıkması uygun olmayan yada sürücüsülerinden kaynaklanan problemlerden dolayı 734 araçta trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü sorumluluk alanında meydana gelen 2 bin 711 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken bin 406 kişide yaralandı.

2021 yılında kent içersinde yapılan trafik denetimlerinde 191 bin 914 araç ve sürücüsü denetlenirken 7 bin 315'i araç sürücüsüne, 135 bin 029'u tescil plakasına olmak üzere toplam 124 bin 344 araç kullanıcısına idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ekipleri tarafından yıl boyunca yapılan denetimler sonunda trafiğe çıkması uygun olmayan yada sürücüsülerinden kaynaklanan problemlerden dolayı 3 bin 122 araçta trafikten men edildi.

Kent güvenliği yönetim sistemleri ile İl merkezinde yapılan kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve yayaya yol vermeme gibi kural ihlali yapan 639 araç sürücüsüne toplam 194 bin 309 TL trafik idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı
Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı
Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı
Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı
Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı
Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı

YORUMLAR
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Trafik Denetleme, Para Cezası, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da artan denetimlerine rağmen trafik kazaları azalmadı - Son Dakika
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