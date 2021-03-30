Çorum'da artan vakalar sonrası karantinalar devam ediyor - Son Dakika

Çorum'da artan vakalar sonrası karantinalar devam ediyor

30.03.2021 22:29

Çorum'da artan vakalar sonrası karantinalar devam ediyor Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyü karantinaya alındı Karantina altına alınan İnal köyünde sessizlik hakim Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinalar devam ediyor.

Çorum'da artan vakalar sonrası karantinalar devam ediyor

Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyü karantinaya alındı

Karantina altına alınan İnal köyünde sessizlik hakim

ÇORUM - Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinalar devam ediyor. Son olarak artan vakalar sonrasında Sungurlu'nun Eşme köyü de 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Çorum, çok yüksek risk grubunda yer alarak haritada kırmızı renge döndü. Son bir hafta içerisinde merkez ve ilçelerde vaka artışlarıyla beraber 5 köy karantina altına alındı. Hafta sonu karantinaya alınan Osmancık ilçesine bağlı İnal köyünde ise vatandaşların mağdur olmaması için önlemler alındı.

Son olarak Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında ilçeye bağlı bağlı Eşme köyünün karantina altına alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde gerçekleştirilirken kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Köye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlçemize bağlı Eşme köyünün toplantı kararına istinaden 29.03.2021 tarihinden itibaren 10 gün süre ile karantina altına alınmasına, 10 gün karantina süresince köye giriş çıkışların ilgili kolluk kuvvetlerince kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların bir arada bulunmamalarına ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına, karantina amaçlı evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlara yapılacak olan yerinde tespitlerin, kolluk kuvvetlerince yapılmasına, alınan kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereği adli işlem yapılmasına karar verildi."

İnal köyünde karantina sürüyor

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu karantinaya alınan Osmancık ilçesine bağlı İnal köyünde ise sessizlik hakim. Karantinada olan köylülerin mağdur olmaması için her türlü önlem alındı.

İnal köyü sakinlerinden Ferhat Fidan, köylerinin korona virüs salgını nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındığını hatırlattı. Fidan, "Ben köyümüzün insanlarının ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ekmek ve sebze gibi temel ihtiyaç maddelerini temin ediyorum ve bütün evleri gezerek kapılarının önüne bırakmak suretiyle ulaştırıyorum. Şu an için köyümüzde ağır bir hastamız yok. Jandarma köye giriş çıkışları denetliyor ve köy içinde de komşu ziyaretlerinin olmaması için sürekli kontrol ediyor. Sağlık ekipleri kontrol amaçlı belli aralıklarla köye ambulansla gelip gidiyorlar. Köyün dört bir yanında virüsten etkilenen insanlarımız var. Karantina süresi bitene kadar köye kimse gelip gitmesin. Köyümüzün muhtarı ve imamı da sürekli olarak dikkatli bir şekilde denetlemeleri sürdürüyorlar ve insanlarımızla ilgileniyorlar. Köyümüze gelmeyin gitmeyin, bu virüsün kimseye bulaşmasını istemiyoruz. Yapacak bir şey yok, başımıza geldi çekeceğiz ama dikkatli de olmalıyız" dedi.

Çorum'da artan vakalar sonrası karantinalar devam ediyor
Çorum'da artan vakalar sonrası karantinalar devam ediyor
Çorum'da artan vakalar sonrası karantinalar devam ediyor
Çorum'da artan vakalar sonrası karantinalar devam ediyor

Karantina, Hisarcık, Çorum, Eşme, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çorum'da artan vakalar sonrası karantinalar devam ediyor - Son Dakika


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