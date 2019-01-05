Son Dakika Haberleri: Çorum'da Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Öldü

Çorum'da Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Öldü

1 saat önce

Çorum'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi öldüÇorum'da inşaat halindeki binanın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen işçiler Emrullah Ersoy (43) ve Ökkeş Sürmeli (45) hayatını kaybetti.

Çorum'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi öldü

Çorum'da inşaat halindeki binanın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen işçiler Emrullah Ersoy (43) ve Ökkeş Sürmeli (45) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir kurumun yeni hizmet binası inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Emrullah Ersoy ve Ökkeş Sürmeli 6'ncı katın asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 işçinin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 2 işçinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

Çorum, İşçi, Güncel
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