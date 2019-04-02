Son Dakika Haberleri: Çorum'da Asayiş

Çorum'da Asayiş

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.

Çorum'da Asayiş, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.


İlçeye bağlı Yalakçayı köyünde yaşayan A.D'yi (81) tarlasında yerde yatarken bulan çoban, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, A.D'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.


Cenazesi İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırılan A.D'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kargı'da trafik kazası

Çorum'un Kargı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

D.K'nin (51) kullandığı 34 BJL 59 plakalı otomobil, Çorum-Sinop kara yolundaki Uzunyurt Köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan N.K. (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki S.K. (41) ambulansla Kargı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arazide Ayağı Kırılan Çoban, Traktörle Taşındı Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çöken Bina Soruşturmasında, 3 Şüphelinin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti Son Dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı: 319 Bin 578 Geçersiz Oy Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]