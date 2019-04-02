Çorum'da Asayiş

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.





İlçeye bağlı Yalakçayı köyünde yaşayan A.D'yi (81) tarlasında yerde yatarken bulan çoban, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, A.D'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.





Cenazesi İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırılan A.D'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Kargı'da trafik kazası



Çorum'un Kargı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



D.K'nin (51) kullandığı 34 BJL 59 plakalı otomobil, Çorum-Sinop kara yolundaki Uzunyurt Köyü mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, araçta yolcu olarak bulunan N.K. (50) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücü ile beraberindeki S.K. (41) ambulansla Kargı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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