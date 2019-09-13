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Çorum'da asayiş

30 dakika önce

Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolundaki Kayadibi köyü mevkisinde ormanlık alandan dumanlar yükseldiği ihbarını alan Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin zamanında müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İnegazili köyünde M.Ö'den (57) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine eve giren jandarma ekipleri, M.Ö'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmayan M.Ö'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

6 ton buğday yandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 6 ton buğday yandı.

İlçeye bağlı Balkaya köyünde H.K. (62) ve H.K'ye (53) ait bitişik samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Herhangi can kaybı ya da yaralanma olmayan yangında ahırların tavan aralığında bulunan 6 ton buğday kül oldu.

İtfaiye, Kargı, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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