Çorum'da asayiş

Çorum'da konuşma engelli kişi evinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Kertme köyünde ikamet eden İ.G'yi (63) yatak odasında hareketsiz yatarken bulan eşi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, İ.G'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İ.G'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cami deposunda yangın

Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir caminin deposunda meydana gelen yangın hasara neden oldu.

Tutuş Köyü Camisi'nin bahçesinde bulunan tuvalet ve depo müştemilatında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Dodurga Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler tarafından kısa süreden söndürülen yangında, depodaki 30 su borusu kullanılamaz hale geldi.