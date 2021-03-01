Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı - Son Dakika

Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı

01.03.2021 14:35

Çorum'da vatandaşların dilek dileyip dua ettiği 100 yıllık Safar Dede türbesi, yol yapım çalışması nedeniyle kaldırıldı. Yapılan kazıda türbenin için boş olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine türbeye 50 metre mesafedeki Garip Dede türbesi de araştırılınca onun da içinin boş olduğunu belirlendi.

Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, geçen yıl Gazi Caddesi'ni Kıbrıs Caddesi'ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle; Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu anlaşıldı.

Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı

ARALARINDA 50 METRE MESAFE VAR

Belediye ekipleri sürdürülmek istenen yol yapım çalışmaları kapsamında; kaldırılıp, içi boş çıkan 'Garip Dede' türbesinin yakındaki 'Safar Dede' türbesi için de inceleme başlattı. Belediye ekiplerince 'Safar Dede' türbesinde yapılan kazıda da kaldırılan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı. Yapılan kazı çalışmasında, mum yakılıp duaların yapıldığı türbede de herhangi bir kemik kalıntısına rastlanılmaması, şaşkınlık yarattı. Aralarında 50 metre mesafedeki türbelerin boş çıkmasıyla, kazı yapılan alan dolduruldu.

Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı

3 METRE DERİNLİKTE KEMİK ARADILAR

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, mezar içi boş çıkan türbelerde hiçbir bulguya ulaşılamadığını söyleyerek, "İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Her iki türbede de kemik kalıntıları bulunamadı. Daha önce yol yapım çalışması nedeniyle Garip Dede olarak bilinen türbeyi kaldırmıştık ve içi boş çıkmıştı. Bugün de Safar Dede olarak bilinen türbeyi kaldırdık onun içi de boş çıktı. Belediye ekipleri, imam ve diğer yetkililerle birlikte kazı çalışmalarını takip ettik. Ekipler 3 metre aşağıya inerek kemik kalıntıları aradı ve hiçbir ize rastlanmadı"'

Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı

İSİMLERİ YAŞATACAĞIZ'

Türbelerdeki isimleri yaşatacaklarını kaydeden Kaşar, "Tabi 'kemik bulunamadı' diye adını yaşatmayacak değiliz. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hasan Tuluk hocamızla beraber hemen yanındaki alana bir şehir çeşmesi ve dedelerimizin isimlerini yazarak adlarını yaşatacağız. Hatta bu sokağın adı da Garip Dede Sokağı olacak" diye konuştu.

Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı
Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı

Çorum Müftülüğü, Kıbrıs, Gazi, dua, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı - Son Dakika


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