Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı
40 dakika önce
Çorum'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Çorum'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, Çorum-İskilip kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada 3 jandarma er yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:14 Kaynak: AA
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