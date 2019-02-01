Son Dakika Haberleri: Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı

Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı

40 dakika önce

Çorum'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Çorum'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, Çorum-İskilip kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada 3 jandarma er yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:14 Kaynak: AA

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