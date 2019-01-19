Çorum'da Askeri Helikopter, Sis Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı
1 saat önce
ANKARA'dan Samsun'a gitmek üzere havalanan askeri helikopter, sisin etkisini artırması üzerine Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı.
ANKARA'dan Samsun
'a gitmek üzere havalanan askeri helikopter, sisin etkisini artırması üzerine Çorum
'un Sungurlu
ilçesine zorunlu iniş yaptı. Ankara
'dan Samsun'a gitmek için havalanan Sikorsky
tipi askeri helikopter, yoğun sis nedeniyle Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı. İçerisinde 2'si pilot 5 askerin bulunduğu helikopter çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bir süre ilçede bekleyen helikopter, sisin dağılmasının ardından Samsun'a gitmek üzere yeniden havalandı. - Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:00 Kaynak: DHA
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