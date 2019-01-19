Son Dakika Haberleri: Çorum'da Askeri Helikopter, Sis Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı

Çorum'da Askeri Helikopter, Sis Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı

1 saat önce

ANKARA'dan Samsun'a gitmek üzere havalanan askeri helikopter, sisin etkisini artırması üzerine Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı.

Çorum'da Askeri Helikopter, Sis Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı, System.String[]
ANKARA'dan  Samsun'a gitmek üzere havalanan askeri helikopter, sisin etkisini artırması üzerine  Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı.

Ankara'dan Samsun'a gitmek için havalanan Sikorsky tipi askeri helikopter, yoğun sis nedeniyle Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı. İçerisinde 2'si pilot 5 askerin bulunduğu helikopter çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bir süre ilçede bekleyen helikopter, sisin dağılmasının ardından Samsun'a gitmek üzere yeniden havalandı. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:00 Kaynak: DHA

Sungurlu, Ankara, Samsun, Çorum, Güncel
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