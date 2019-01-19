Son Dakika Haberleri: Çorum'da Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı

Çorum'da Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı

50 dakika önce

ÇORUM'da, askeri helikopter hava muhalefeti nedeniyle Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı.

Çorum'da Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı, System.String[]
ÇORUM'da, askeri helikopter hava muhalefeti nedeniyle Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı.

Ankara'dan kalkan skorsky tipi askeri helikopter, Samsun'a gittiği sırada hava muhalefeti ile karşılaştı. Pilotlar ile birlikte 5 kişinin içinde bulunduğu helikopter, Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı. Polis ekipleri helikopter çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bir süre ilçede bekleyen helikopter sisin dağılması üzerine havalanarak Samsun'a hareket etti. 

ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:47 Kaynak: DHA

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