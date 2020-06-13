Çorum'da aslan görüldü iddialarına uzmanlardan sert tepki - Son Dakika

Çorum'da aslan görüldü iddialarına uzmanlardan sert tepki

Aslan, Anadolu'da en son 14. yüzyılda görüldü

Aslan popülasyonları Anadolu topraklarında 14. yüzyıldan beri bulunmadığını dile getiren yaban hayatı uzmanı Prof. Dr. Şakir Önder Özkurt;

"Anadolu'da aslan görülme ihtimali sıfır"

Hitit Üniversitesi, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut:

"Yöre halkımız rahat olsun"

ÇORUM - Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanla ilgili konunun uzmanlarından da açıklama geldi.

Çorum'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bayat ilçesine bağlı köyde aslan görüldüğü iddiası güncelliğini koruyor. Vatandaşlar da tüfeklerle görüldüğü iddia edilen alanda nöbetler tutuyor. Anadolu topraklarında 14. yüzyıldan bugüne aslan popülasyonun bulunmadığına dikkat çeken uzmanlar, doğadaki yaban hayvanlarının yavrulama döneminde insanların silahlı bir şekilde sürek avına çıkmış gibi kamuoyuna yansıyan görüntülerine tepki gösterdi. Yaban hayatı ile ilgili son zamanlarda basında yer alan haberlerin 'yılan mı büyük yalan mı?' vurgusunu akıllara getirdiğini dile getiren Yaban Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Şakir Önder Özkurt, aslanların günde ortalama 7-15 kilogram arasında et tükettiğine dikkat çekti.

"Çorum'da aslan görülme ihtimali sıfır"

Prof. Dr. Özkurt, "Yıllardır doğada araştırmalar yapan bir yaban hayatı uzmanı olarak özellikle haberi yapanlardan istirham ediyorum. Lütfen haber yaparken bilen insanlara danışın ki Türkiye'de mevcut yaban hayatı zarar görmesin. Son zamanlarda televizyonlarda yapılan haberlerde, örneğin Çorum'da aslanın görülmesi gibi. Burada bir aslanın görülmesinin tek ihtimali var o da aslanın psikiyatri kliniğinden kaçmış olması gerekir. Görülen o ki bu durum devam edecek gibi. Bunun sonucunda en büyük zararı yaban hayatı görüyor. Çünkü elinde bir sürü silahlar ve kameralarla insanlar aslan arama peşine düşmüş durumdalar. Bu da orada yaban hayatının rahatsız edilmesi durumu söz konusu. Tabii ki buna bağlı olarak da birileri maymun görüyor, birileri yılanlar görmeye başladı. Bu sadece birilerinin can sıkıntısından uydurdukları haberlerden başka bir şey değil. Çorum'da aslan görülme ihtimali sıfır, hatta eksi. Haber yapılmadan önce de lütfen bilgisi olan insanlarla değerlendirme yaptıktan sonra haber yapılsın. Bilgiyle kalınsın" dedi.

"Bölgede fotokapanlar kuruldu"

Hitit Üniversitesi, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut ise, "Aslan haberi ilk çıktığında Doğa Koruma ve Milli Parkla İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile bir istişare yaptık. Bunun olmayacağını, hayvanat bahçesinden kaçması durumunda görülebileceğini ve böyle de elde bir bilgi olmadığını tartıştık. İl Müdürlüğü ekiplerimiz anında olay yerine gitti. Vatandaşı sakinleştirdi ve böyle bir şey olmadığını anlattı. Bölgeye fotokapanlar kurup gönüllerinin daha da rahat olması gerektiğini belirttiler. Yöre halkımız, lütfen böyle bir şey olmadığını bilin tarıma, hayvancılığa geri dönün. Huzurlu bir şekilde bunları sürdürün" ifadelerini kullandı.