Çorum'da Astım Hastası Ölü Bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde astım hastası kişi ölü bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde astım hastası kişi ölü bulundu.



Miyanesultan köyünde ikamet eden Y.Y'nin (66) evinin önünde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, astım hastası olduğu öğrenilen Y.Y'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.



Y.Y'nin cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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