Son Dakika Haberleri: Çorum'da Atmaca Donarak Öldü

Çorum'da Atmaca Donarak Öldü

1 saat önce

Çorum'da vatandaşlar tarafından soğuk hava nedeniyle donarak ölen atmaca bulundu.

Çorum'da Atmaca Donarak Öldü, System.String[]
Çorum'da vatandaşlar tarafından soğuk hava nedeniyle donarak ölen atmaca bulundu.

İl genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yaklaşık 40 santimetre kar kalınlığı bulunan merkeze bağlı Seydim köyünde yaşayan vatandaşlar, köy camisi yakınlarında donarak ölen bir atmaca buldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü bölgede 5 gün önce bir atmacanın caminin duvarında, ayaklarının üzerinde donarak öldüğü görüldü.

Köy muhtarı Abdullah Sütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Cami bahçesinde aşevinde geçen cuma günü bir mevlit yemeği verildi. Oraya katılan vatandaşlar bulmuş atmacayı. Donarak telef olmuş hayvan. Görünce üzüldük. Kış bu yıl çok sert geçiyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:23 Kaynak: AA

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