Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

18.07.2022 22:48

Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Metin A'nın kullandığı 19 TL 508 plakalı otomobil, Çorum- Ortaköy kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yoldan geçen jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Yunus Emre Y. ve Salih G. yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı TEKİRDAĞ'DA TRAKTÖRE ÇARPAN OTOMOBİLDE 6 KİŞİ YARALANDI TEKİRDAĞ'DA TRAKTÖRE ÇARPAN OTOMOBİLDE 6 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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