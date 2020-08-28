Çorum'da ayrıldığı kişinin bıçakladığı kadının durumuna ilişkin kardeşinden açıklama - Son Dakika

Çorum'da ayrıldığı kişi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi Gülten K'nin kardeşi Elif Arslan, "Ablam için herkesten dua istiyoruz. Hastanede tedavisi makinelere bağlı olarak devam ediyor. Doktor '3 günlük narkozun etkisi geçtikten sonra kendi nefes alıp verebilirse umut var' diyor. Durumu bugün düne göre biraz daha iyi." dedi.

Çorum Kadın Meclisi üyeleri, Gülten K'nin kardeşleri Murat K, Sevda Bulgur, Nermin Çıtak, Songül Tanrıverdi ve Elif Arslan ile kentteki bir parkta bir araya geldi.

Kadın Meclisi üyeleri ziyarette Gülten K'nin sağlık durumu ile olaydan sonraki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Elif Arslan, olaydan dolayı büyük sarsıntı yaşadıklarını, özellikle çocukların psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söyledi.

Ablası Gülten K'nin de hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Arslan, "Ablam için herkesten dua istiyoruz. Hastanede tedavisi makinelere bağlı olarak devam ediyor. Doktor '3 günlük narkozun etkisi geçtikten sonra kendi nefes alıp verebilirse umut var' diyor. Durumu bugün düne göre biraz daha iyi. Bağırsaklarında, kollarında ağır darbeler var." diye konuştu.

Olayın ardından üç çocuğun bakımını üstlendiklerini dile getiren Arslan, "Olaya şahit olan en küçük çocuk, sabaha kadar sayıklıyor. 'Ben avukat olacağım, bütün annelerin haklarını savunacağım. Babam gibi olmayacağım' diyor. Bunlar hepimizin çocukları. Elimden geldiği kadar tedavi ettireceğim. İnşallah Rabbim onlara akıl versin, inşallah bu olaydan daha fazla etkilenmezler. Allah'ın adaletine sığınıyoruz. Rabbim de, adaletimiz de onun cezasını versin." ifadelerini kullandı.

Çorum Kadın Meclisi üyesi Nurbanu Karataş ise yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, bundan sonraki hukuki süreç ve çocukların tedavi sürecinde ailenin yanında olacaklarını kaydetti.

Gülten K. 3 gün önce 16 yıllık birlikteliklerinin ardından bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat A. ile görüşmek için Çöplü Mahallesi'ndeki çalıştığı pide fırınına gitmiş, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rıfat A, yanındaki bıçakla Gülten K'yi çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Rıfat A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.