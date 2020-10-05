Çorum'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Çorum'da vatandaşlar Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup, şehir turu attı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Üçtutlar Mahallesi'ndeki merkezinde toplanan vakıf üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmesine ve ardından gerçekleşen saldırılara tepki gösterdi.

Araçlarını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süsleyen İHH üyeleri, Gazi, İnönü, Cengiz Topel, Ilıca ve Dr. İlhan Gürel ve Eşref Hoca caddelerinde şehir turu attı.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek üzere Türkiye genelinde eş zamanlı konvoy düzenlediklerini söyledi.

Ermenistan'ın işgalin ardından yeniden sivillere yönelik saldırıya başladığını belirten Özkabakçı, "Ermenistan son saldırılarıyla bölgede barış ve huzurun önündeki en büyük engel olduğunu tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade eden Özkabakçı, "Ermenistan'a gerekli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu gösteren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzakta." diye konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan çatışmasının kökeninin bir asır öncesine dayandığını vurgulayan Özkabakçı, Ermenistan'ın uyuşmaz tavır ve anlaşmadan uzak tepkiler gösterdiğini, Azerbaycan'ın ise sorunun çözümüne her zaman yapıcı yaklaşmasına karşın zarar gören taraf olduğunu kaydetti.

Özkabakçı, Ermenistan'ın işgalci tutumundan bir an evvel vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.