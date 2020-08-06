Çorum'da baca yangını - Son Dakika

Çorum'da baca yangını

Çorum'da bir lokantanın bacasında meydana gelen yangın, hasara yol açtı.

Çorum'da bir lokantanın bacasında meydana gelen yangın, hasara yol açtı. Gazi Caddesi'ndeki bir lokantanın fırın bölümünden yoğun duman çıktığını fark eden çalışanlar, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, trafik yoğunluğu nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Trafik polislerinin yardımıyla lokantaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Fırının bacasındaki kurumların tutuşması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle bacada hasar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:17

Kaynak: AA

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