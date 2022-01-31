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Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

31.01.2022 15:34
Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ilıca Bağları bölgesindeki bağ evlerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

Tanık beyanları doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada ise bağ evlerinden çalındığı anlaşılan çamaşır makinesi, masaj koltuğu, buzdolabı, bisiklet ile çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bulunan çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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