Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu

Çorum'da İsmail Kakaç İlkokulu bünyesinde açılan bağlama kursuna katılan anneler, diğer velilere müzik dinletisi sundu.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İsmail Kakaç İlkokulunda "Mutlu Anneler Mutlu Çocuklar Yetiştirir Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezinin yanı sıra müzik öğretmeni Tugay Yağmur, koro şefi Arif Sadeçolak ve usta öğretici Çağatay Ceylan'ın desteğiyle, öğrenci velisi annelere yönelik bağlama ve müzik kursu açıldı.

Okulda yıl boyu müzik eğitimi alan anneler, okulun konferans salonunda düzenlenen proje kapanış toplantısında müzik dinletisi sundu.

Bağlamalarıyla birçok türkü seslendiren annelere sahnede çocukları da eşlik etti.

İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, AA muhabirine, yalnızca mutlu annelerin mutlu çocuklar yetiştirebileceği düşüncesinden hareketle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çocukların ailede mutluysa, akademik olarak daha başarılı, problem çözme becerisi yüksek, öz güvenli ve çevresine karşı daha duyarlı olduklarını anlatan Özçakır, "Evdeki mutluluğun kaynağı ise daha çok annedir. Bir anne mutluysa, daha sağlıklı daha mutlu daha başarılı çocuk yetiştirir." dedi.

Proje kapsamında annelere bağlama eğitimi verdiklerini aktaran Özçakır, "Anneler bu kursta kendilerine vakit ayırıyor, yeteneklerini keşfediyor ve geliştiriyor, çocuğu için rol model oluyor hem de kendi kültürünü yaşıyor, yaşatıyor ve çocuklarına aktarıyor. Çocuklar ise annelerini örnek alıyor, okula çok daha mutlu ve öz güvenle geliyor. Amacımız, Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde eğitimin kalitesini artırarak çocukları hayata hazırlamak, daha sağlıklı, daha başarılı, gelişime açık, kültürünü yaşayan ve yaşatan nesiller yetiştirmek." diye konuştu.