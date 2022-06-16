Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu

16.06.2022 16:05

Çorum'da İsmail Kakaç İlkokulu bünyesinde açılan bağlama kursuna katılan anneler, diğer velilere müzik dinletisi sundu.

Çorum'da İsmail Kakaç İlkokulu bünyesinde açılan bağlama kursuna katılan anneler, diğer velilere müzik dinletisi sundu.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İsmail Kakaç İlkokulunda "Mutlu Anneler Mutlu Çocuklar Yetiştirir Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezinin yanı sıra müzik öğretmeni Tugay Yağmur, koro şefi Arif Sadeçolak ve usta öğretici Çağatay Ceylan'ın desteğiyle, öğrenci velisi annelere yönelik bağlama ve müzik kursu açıldı.

Okulda yıl boyu müzik eğitimi alan anneler, okulun konferans salonunda düzenlenen proje kapanış toplantısında müzik dinletisi sundu.

Bağlamalarıyla birçok türkü seslendiren annelere sahnede çocukları da eşlik etti.

İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, AA muhabirine, yalnızca mutlu annelerin mutlu çocuklar yetiştirebileceği düşüncesinden hareketle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çocukların ailede mutluysa, akademik olarak daha başarılı, problem çözme becerisi yüksek, öz güvenli ve çevresine karşı daha duyarlı olduklarını anlatan Özçakır, "Evdeki mutluluğun kaynağı ise daha çok annedir. Bir anne mutluysa, daha sağlıklı daha mutlu daha başarılı çocuk yetiştirir." dedi.

Proje kapsamında annelere bağlama eğitimi verdiklerini aktaran Özçakır, "Anneler bu kursta kendilerine vakit ayırıyor, yeteneklerini keşfediyor ve geliştiriyor, çocuğu için rol model oluyor hem de kendi kültürünü yaşıyor, yaşatıyor ve çocuklarına aktarıyor. Çocuklar ise annelerini örnek alıyor, okula çok daha mutlu ve öz güvenle geliyor. Amacımız, Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde eğitimin kalitesini artırarak çocukları hayata hazırlamak, daha sağlıklı, daha başarılı, gelişime açık, kültürünü yaşayan ve yaşatan nesiller yetiştirmek." diye konuştu.

Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu
Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu
Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu
Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu
Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu
Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu
Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu
Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu

YORUMLAR
500
Nevşehirli öğrencilerden müzik dinletisi Nevşehirli öğrencilerden müzik dinletisi Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:22 7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 19:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bağlama kursu alan anneler müzik dinletisi sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement