Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı

10.05.2022 16:23

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'ne balık avlamak için şişme botla açılan, botun patlaması sonucu göl sularında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'ne balık avlamak için şişme botla açılan, botun patlaması sonucu göl sularında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Karadağ (48), arkadaşıyla birlikte balık avlamak için şişme botla baraj gölüne açıldı.

Botun patlaması sonucu Karadağ, göl sularında kayboldu. Yüzerek kıyıya çıkan arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı Salur köyü mevkisinde Karadağ'ın cesedine ulaştı.

Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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