Çorum'da Baraj Gölünde 4 El Bombası Bulundu
2 saat önce
Çorum'un Alaca ilçesindeki baraj gölünde 4 el bombası ile aydınlatma mühimmatı bulundu.
Çorum
'un Alaca
ilçesindeki baraj gölünde 4 el bombası ile aydınlatma mühimmatı bulundu. Evci
Barajı kenarında el bombası bulunduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zeminin yüzeyinde çamurla kaplanmış 2'si Güney Kore
, 2'si de MKE yapımı 4 el bombası ile bir aydınlatma mühimmatı buldu.
El bombaları ve aydınlatma mühimmatı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:59 Kaynak: AA
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