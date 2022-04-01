Çorum'da baraj gölünde bulunan 3 bin metre sahipsiz balık ağına el konuldu - Son Dakika
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Çorum'da baraj gölünde bulunan 3 bin metre sahipsiz balık ağına el konuldu

01.04.2022 13:38
Çorum'da baraj gölünde bulunan 3 bin metre sahipsiz balık ağına el konuldu

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki baraj gölünde bulunan 3 bin metre sahipsiz balık ağına el konuldu.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki baraj gölünde bulunan 3 bin metre sahipsiz balık ağına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, iç sularda av yasağının başlamasıyla kaçak avlanmayla mücadele kapsamında kentteki akarsu, göl ve göletlerde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, Obruk Barajı gölünde sahipsiz ağların bulunduğu tespit edildi.

Yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki balık ağı, jandarma ekiplerinin de yardımıyla baraj gölünden çıkarıldı, ağlara el konuldu.

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Oğuzlar, Tarım, Çorum, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da baraj gölünde bulunan 3 bin metre sahipsiz balık ağına el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da baraj gölünde bulunan 3 bin metre sahipsiz balık ağına el konuldu - Son Dakika
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