Son Dakika Haberleri: Çorum'da Baraj Yakınlarında 4 El Bombası Bulundu

Çorum'da Baraj Yakınlarında 4 El Bombası Bulundu

49 dakika önce

ÇORUM'un Alaca ilçesindeki Evci Barajı yakınlarında patlamamış 4 el bombası ile 1 aydınlatma mühimmatı bulundu.

Çorum'da Baraj Yakınlarında 4 El Bombası Bulundu, System.String[]
ÇORUM'un Alaca ilçesindeki Evci Barajı yakınlarında patlamamış 4 el bombası ile 1 aydınlatma mühimmatı bulundu.

Alaca ilçesi Evci köyündeki baraj yakınlarında vatandaşlar tarafından 4 el bombası fark edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Ekipler, alanda yaptığı incelemede yüzeyi çamurla kaplanmış 2'si Güney Kore yapımı, patlamamış 4 el bombası ile 1 aydınlatma mühimmatı olduğunu belirledi. El bombası ve mühimmat ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:20 Kaynak: DHA

Alaca, Çorum, Güncel
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