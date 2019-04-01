Son Dakika Haberleri: Çorum'da Başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın Kazandı

Çorum'da Başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın Kazandı

1 saat önce

ÇORUM'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçimin galibi oldu.

Çorum'da Başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın Kazandı, System.String[]
ÇORUM'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçimin galibi oldu.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li seçmenler, kentteki Gazi Caddesi üzerinde yer alan Saat Kulesi yanında toplandı. Burada ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yapan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı, ardından da araç konvoyu ile şehir turu yaptı. Kutlamalara katılan AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın, aylardır çalıştıklarını ve halkın desteği ile belediye başkanlığına seçildiğini söyledi. Seçimlerin bittiğini ve artık çalışma zamanının geldiğini kaydeden Aşgın, "Söz verdiklerimizi teşkilatımızla, milletvekillerimizle beraber yapacağız" dedi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:24 Kaynak: DHA

Çorum, Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, Politika
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