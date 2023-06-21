Çorum'da bekçi erik toplayan kişiyi silahla vurdu, tutuklandı

Çevre Yolu üzerindeki 32'nci Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi park alanında meydana gelen olayda, Yaşar Toprak ile yeğeni Tuğra Toprak (38) park alanı içindeki ağaçtan erik toplarken, burada bekçilik yapan Hüseyin Arslan geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arslan, yanındaki tabancayla Yaşar Toprak'a ateş etti. Sol bacak ve göğsünden vurulan Toprak, yaralandı. Bekçi, olay yerinden kaçtı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toprak'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası ekiplerin yakaladığı bekçi Hüseyin Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine gönderildi.