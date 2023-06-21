Çorum'da bekçi erik toplayan kişiyi silahla vurdu, tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da bekçi erik toplayan kişiyi silahla vurdu, tutuklandı

21.06.2023 19:39

Çorum'da ağaçtan erik topladığı iddiasıyla Yaşar Toprak'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 32'nci Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bekçisi Hüseyin Arslan, tutuklandı.

Çevre Yolu üzerindeki 32'nci Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi park alanında meydana gelen olayda, Yaşar Toprak ile yeğeni Tuğra Toprak (38) park alanı içindeki ağaçtan erik toplarken, burada bekçilik yapan Hüseyin Arslan geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arslan, yanındaki tabancayla Yaşar Toprak'a ateş etti. Sol bacak ve göğsünden vurulan Toprak, yaralandı. Bekçi, olay yerinden kaçtı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toprak'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası ekiplerin yakaladığı bekçi Hüseyin Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Sami Göksu: Lan adam sanki parça almış nefsini kirletmek için erik erik dangalak şimdi koparatif madalya taksın sana mal Cevap Yaz 83 5 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: lan bu senin yaptığın çorumluya yapılır mı.. Cevap Yaz 67 5 Yayından Kaldır
500

Hüseyin Arslan, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da bekçi erik toplayan kişiyi silahla vurdu, tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:08 COVID-19 Aşıları Yoğun Bakıma Yatışı ve Ölümü Etkili Bir Şekilde Engelliyor
23:04 3000 hastayla yapılan dev çalışmada sonuç: mRNA aşıları ölümü engelliyor
23:02 CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Kriz İddiaları Yalanlandı
22:57 Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8,5 saat sürdü! İstifa iddiası yalanlandı, ortak bildiri yarın paylaşılacak
22:50 Gareth Bale, Lionel Messi'nin MLS transferi hakkında konuştu: Buraya bayılacak
22:46 Gareth Bale, Messi'yi ABD'de nelerin beklediğini söyledi
22:12 Reha Muhtar'a taciz suçlaması
22:08 Avukat Feyza Altun'dan çok konuşulacak sözler: Reha Muhtar 8 aydır beni taciz ediyor
21:39 ABD'de laboratuvarda üretilen tavuk eti satışa sunuluyor
21:37 ABD'den laboratuvarda üretilen tavuk eti satışına onay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 23:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da bekçi erik toplayan kişiyi silahla vurdu, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement