Çorum'da Belediye, cadde ve sokakları yıkadı - Son Dakika
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Çorum'da Belediye, cadde ve sokakları yıkadı

6 saat önce

Çorum'da Belediye, cadde ve sokakları yıkadı Tarihi saat kulesi temizlendi Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkadı.

Çorum'da Belediye, cadde ve sokakları yıkadı

Tarihi saat kulesi temizlendi

ÇORUM - Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkadı.

Sabah saatlerinden itibaren şehrimizin ana arterlerini ve halkın yoğun olarak kullandığı önemli noktaları yıkayan ekipler sonrasında ise yıkadıkları yerleri dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çalışmaları bizzat yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sağlık Bakanlığının açıklamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Aşgın, çalışmaların hiç durmadan devam edeceğini, Çorum halkının içinin rahat olmasını istedi.

Çorum'un simgesi olan tarihi Saat Kulesine de zarar vermeyecek şekilde temizlik çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, "Tarihi Saat Kulemize zarar vermeyecek şekilde özel solüsyon kullandık. Tazyik kullanmadan Saat kulemizin tozunu toprağını temizledik" diye konuştu.

Çorum'da Belediye, cadde ve sokakları yıkadı

Halil İbrahim Aşgın, Sabah, Çorum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:24 Kaynak: İHA

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