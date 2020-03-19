Çorum'da belediye ekipleri ticari taksileri dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da belediye ekipleri ticari taksileri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Çorum'da belediye ekipleri ticari taksileri dezenfekte ediyor

6 saat önce

Korona virüs Kovid-19'un ülkemizde görülmeye başlamasının hemen ardından hızlı bir şekilde dezenfekte işlemlerine başlayan Çorum Belediyesi, vatandaşların kalabalık olduğu kamu alanlarının ardından şimdi de ticari taksi ve durakları dezenfekte ediyor.

Çorum'da belediye ekipleri ticari taksileri dezenfekte ediyor, System.String[]

Korona virüs Kovid-19'un ülkemizde görülmeye başlamasının hemen ardından hızlı bir şekilde dezenfekte işlemlerine başlayan Çorum Belediyesi, vatandaşların kalabalık olduğu kamu alanlarının ardından şimdi de ticari taksi ve durakları dezenfekte ediyor.


Belediye olarak alınabilecek tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Ülkemizde Korona virüs Kovid-19 vakasının görülmesiyle birlikte Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında acilen toplandık ve henüz hiç bir şekilde bakanlık veya başka bir kanalla mücadele talimatı gelmeden biz Çorum'da dezenfekte işlemlerini başlattık. Takip eden süreci de kamuoyunun takdiridir en iyi şekilde yönettik ve yönetmeye devam ediyoruz. Şehrimizde park, bahçe, oyun gurupları, ibadethaneler, okullar, adalet sarayı, kamu binaları, otobüsler, kültür merkezleri, spor salonları ve hemşehrilerimizin toplu bulunduğu alanları dezenfekte ettik ve bunları belirli periyotlarla yineliyoruz" dedi.


Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli'nin şehrimizdeki ticari taksi ve durakların dezenfekte edilmesi yönündeki talebini makul görüp plana aldıklarını belirten Lemzi Çöplü, "Bugün itibariyle ticari taksi ve duraklarda da dezenfekte işlemine başladık. Bu sebepten dezenfekte işi bizim alabileceğimiz en güzel tedbir. Fakat burada asıl iş vatandaşlarımıza düşüyor, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara uymaları bu durumun seyrini değiştiren en önemli etken olacak" diye konuştu ve en az vaka sayısı ile Kovid-19 salgınını atlatma temennisinde olduklarını sözlerine ekledi - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:43 Kaynak: İHA

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