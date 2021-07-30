Üye Girişi
Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı - Son Dakika

Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı

30.07.2021 19:57
Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı, System.String[]

Çorum Belediyesi, şehrin iki farklı noktasına nizami ölçülerde sentetik çim saha ve tribünlerin yapımına başladı.

Çorum Belediyesi, şehrin iki farklı noktasına nizami ölçülerde sentetik çim saha ve tribünlerin yapımına başladı.

Çorum Belediyesi Karakeçili ve Çepni Mahallelerine iki adet nizami sentetik saha yapmak üzere kolları sıvadı. Nizami ölçü ve özelliklerde olacak olan sentetik sahalara ilaveten her iki sahaya da 480 kişilik tribün yapılacak.

Amatör spor kulüplerinin bu tesisleri rahatlıkla kullanacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak spora ve sporcuya her fırsatta destek veriyoruz. Her bir hemşehrimizin sporun en az bir branşıyla ilgilenmesi için şehrimizin her mahallesinde spor alanları, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, spor salonları yaptık. Semt sahaları yaparak yavrularımızın spora yönelmesine katkıda bulunduk. Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme desteğinde bulunuyoruz ve şehrimizde amatör sporun adeta lokomotifliğini üstleniyoruz. Son olarak iki adet 113 x 76 metre nizami sentetik çim saha inşaatına başladık" dedi.

Bölgemizdeki tüm amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği nizami sahalarımızın temeline kazma vurulduğunu belirten Belediye Başkanı Aşgın, sporcuların yanı sıra seyircilerin de konforlu bir şekilde müsabakaları izlemesi için üstü kapalı tribünlerin de inşa edileceğini kaydetti. Aşgın, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanında yapılacak olan nizami sentetik çim sahamızda soyunma odaları, WC, lavabo ve duşlar, 10 adet kulüp odası, bay ve bayan hakemler için ayrı ayrı soyunma odaları bulunmaktadır. Temizlik işleri eski hizmet binasının yanında ise yine aynı şekilde nizami sentetik saha ve tribün inşa edilecek olup burada bulunan bina iki katlı olacak. Alt katta WC, lavabo ve duşları içinde olan 4 adet soyunma odası, 10 adet kulüp odası, bay ve bayan hakemler için ayrı ayrı soyunma odaları, üst katta ise 4 adet oda, bay-bayan-engelli tuvaletleri, toplantı odası ve iki adet teras yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Sentetik sahaların 2022 yılının ilk aylarında hizmete açılacağını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, spor yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diledi. - ÇORUM

Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı
Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı
Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı
Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı
Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı

Halil İbrahim Aşgın, Bisiklet, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler 19:49 Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor 19:23 Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı 19:08 Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var 18:02 Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor 17:50 Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı 17:24 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor 14:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi         
20:07
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi         
19:33
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı         
19:09
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü         
18:29
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı         
17:52
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi         
14:17
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 20:26:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement