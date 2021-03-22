Çorum'da belediye personeli yolda bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Çorum'da bir kişi, yolda yürürken bulduğu 7 bin 185 lirayı, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla sahibine teslim etti.

Çorum Belediyesinde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Mesut Ormancı, öğle arasında Karakeçili Cami önünde yürürken park halindeki otomobil ile kaldırım arasında bulduğu bir miktar parayı, Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Zabıta Müdürlüğünde miktarı tespit edilen para, belediye hoparlöründen anons edildi.

Parasını düşürdüğünü fark ettiği sırada anonsu duyan Rumican Düzgünçınar, kendisine ait olduğunu ispatladığı 7 bin 185 lirayı Zabıta Müdürü Burhan Şahin'den teslim aldı.

Şahin, gazetecilere, belediye personeli Ormancı'nın örnek bir davranışa imza attığını belirterek, "Belediye personeli kardeşimizin bulup getirdiği parayı tutanakla teslim aldık. Kardeşimize, hem parayı kaybeden vatandaşımız hem de belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Önemli bir iş yaptı." dedi.

Ormancı da çocuğunu okuldan alıp eve götürmek üzere otoparka yürürken parayı bulduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Sahibinin etrafta olabileceğini düşünerek etrafa baktım ama kimse yoktu. Parayı alıp aracıma bindim ve parayı zabıtaya teslim ettim. Ben üzerime düşeni yaptım. Vicdanen rahatım, insani görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum."

Düzgünçınar ise esnaf olduğunu ve zor şartlarda para kazandığını belirterek, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle insanların sayısının az olduğuna inanıyorum. Bundan sonraki hayatında başarı dilerim. Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.