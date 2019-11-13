Son Dakika Haberleri: Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor
Son Dakika Güncel Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor - Son Dakika

Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

7 saat önce

Çorum Belediyesi kentteki ibadethanelerin temizliğini yapmayı sürdürüyor.

Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor, System.String[]

Çorum Belediyesi kentteki ibadethanelerin temizliğini yapmayı sürdürüyor.


Temizliğiyle ünlenen şehrimizin bu imajını pekiştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İbadethanelerimiz bizim için önemli. Dinimiz bize temiz olmayı emrediyor. Bu yüzden camilerimize önem veriyoruz ve oraların temizliği de bizden soruluyor. Şehrimizin genelinde bulunan 89 camii, 34 mescit, 29 Kur'an Kursu ve 1 Cemevi ile birlikte toplamda 153 ibadethanemizin mihrap, mimber, cam ve pencereler, kalorifer petekleri gibi temizlenmesi gereken ne varsa ekiplerimiz tertemiz yapıyor. Beytullah'ın şubesi olan camilerimizi pırıl pırıl yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:34:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]