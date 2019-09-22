Çorum'da "Beraber Yürüyelim" etkinliği
1 saat önce
Çorum'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında birlikte "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
Çorum'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında birlikte "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.
Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu'nca Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürmüğü koordinasyonunda düzenlenen yürüyüş Gazi Caddesi'nden başlayıp Kadeş Meydanı'nda sona erdi.
Her yaştan katılımcının olduğu yürüyüşe Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran da katıldı. - ÇORUM
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