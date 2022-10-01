Son dakika haberleri! Çorum'da bıçaklı 'borç' kavgası 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çorum'da bıçaklı 'borç' kavgası 1 ölü, 2 yaralı

01.10.2022 15:56

Son dakika haberi: ÇORUM'da, borç meselesinden parkta çıkan bıçaklı kavgada Harun Keskin (21) hayatını kaybederken, ağabeyi Erdinç Keskin (27) ile Hüseyin S. (25) yaralandı.

ÇORUM'da, borç meselesinden parkta çıkan bıçaklı kavgada Harun Keskin (21) hayatını kaybederken, ağabeyi Erdinç Keskin (27) ile Hüseyin S. (25) yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Harun Erdinç ile ağabeyi Erdinç Keskin, iddiaya göre, borç meselesinden Ömer Faruk Y. (23), Hüseyin S. ve Furkan D. (24) ile parkta tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Harun Keskin göğsünden, Erdinç Keskin bacağından, Hüseyin S. ise sırtından bıçaklandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Harun Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin S. ile Ömer Faruk Y. ve Furkan D. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


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Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri | KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİ: HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM Son dakika haberleri | KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİ: HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM
Kaynak: DHA

Osmancık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çorum'da bıçaklı 'borç' kavgası 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Çorum'da bıçaklı 'borç' kavgası 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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