ÇORUM'DA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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ÇORUM'DA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

02.10.2022 01:28

ÇORUM'da parkta alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada Harun Keskin (21) hayatını kaybetti, ağabeyi Erdinç Keskin (27) ile Hüseyin S. (25) yaralandı.

ÇORUM'da parkta alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada Harun Keskin (21) hayatını kaybetti, ağabeyi Erdinç Keskin (27) ile Hüseyin S. (25) yaralandı. Olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 0030 sıralarında Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesinde bulunan parkta meydana geldi. Harun ve Erdinç Keskin kardeşler ile Ömer Faruk Y.,(23), Hüseyin S. (25) ve Furkan D.(24), alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Harun Keskin göğüs kısmından, Erdinç Keskin bacağından, Hüseyin S.?de sırt bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Harun Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olay sonrası Ömer Faruk Y., Furkan D. ve Hüseyin S.?yi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Osmancık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇORUM'DA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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