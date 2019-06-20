Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
8 dakika önce
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:54 Kaynak: İHA
'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Aşıklar tepesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman T. ve Emre S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iddiaya göre Osman T., Emre S.'yi bıçakladı. Kardeşinin bıçaklandığını gören Hüseyin S.'de Osman T.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından araçla kaçan Hüseyin S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakalandı.
Yaralı gençler olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada
Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
6 gün sonra doğum günüydü! Üniversiteli Mert gözyaşlarıyla uğurlandı
İki adam, sokak ortasında erkek çocuğunu kemerle dakikalarca dövdü!