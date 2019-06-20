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Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

8 dakika önce

Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Aşıklar tepesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman T. ve Emre S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iddiaya göre Osman T., Emre S.'yi bıçakladı. Kardeşinin bıçaklandığını gören Hüseyin S.'de Osman T.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından araçla kaçan Hüseyin S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakalandı.

Yaralı gençler olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:54 Kaynak: İHA
Çorum, 3. Sayfa
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