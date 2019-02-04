Son Dakika Haberleri: Çorum'da Bin 894 Araca İdari Ceza Cezası Uygulandı

Çorum'da Bin 894 Araca İdari Ceza Cezası Uygulandı

59 dakika önce

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yük taşımacılığı yapan ticari araçlar ile trafik güvenliğinin olumsuz etkilememesi, yol güzergahlarında meydana gelebilen buzlanma ve görüş mesafesinin kısalması gibi olumsuzlukların önlenmesi, yollardaki risklere karşı...

Çorum'da Bin 894 Araca İdari Ceza Cezası Uygulandı, System.String[]
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yük taşımacılığı yapan ticari araçlar ile trafik güvenliğinin olumsuz etkilememesi, yol güzergahlarında meydana gelebilen buzlanma ve görüş mesafesinin kısalması gibi olumsuzlukların önlenmesi, yollardaki risklere karşı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla şoför esnaflar ile bir araya gelinerek ilave trafik tedbirlerinin gözden geçirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Çorum Kamyon Garajında yük taşımacılığı yapan sürücü ve kooperatif yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması açısından denetimlerin devam edeceğini belirttiler.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülen denetimlerde, 2018 yılında yük taşımacılığı yapan 84 bin 530 ticari aracın denetlendiğini ve bin 894 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandığını bildirdi

Sürücülerin uyması gereken kuralların belli olduğunu ifade edilen toplantıda, "Yük taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin uykusuz, yorgun ve süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik 2018 yılı içerisinde 84 bin 530 yük taşımacılığı yapan araç ve sürücüsü trafik ekipleri tarafından denetlendiği kaydedildi.

Yapılan denetimlerde 79 sürücüye aşırı veya hatalı yükleme yapmak, bin 95 sürücüye hız sınırlarını aşmak, 322 sürücüye takograf bulundurmamak veya kullanmamak, 199 sürücüye dinlenme sürelerini ihlal etmek, 46 sürücüye belgesiz ve yetersiz ehliyet, 153 sürücüye de 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunun çeşitli maddelerinden idari para cezası uygulandı" ifade edildi.

Araç sürücülerinin trafikte karşılaşılabilecekleri olumsuz durumların önlenmesi amacıyla araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarının zorunlu olduğunu aktaran yetkililer, sürücülerin elverişsiz hava şartlarında uygun bir yerde konaklamalarının hem trafik hem de kendi güvenlikleri açısından uygun olacağını kaydettiler. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:03 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ülkedeki Siyasi Krizin Çözümü İçin Papa'dan Yardım İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 20:02:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Bin 894 Araca İdari Ceza Cezası Uygulandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]