Son Dakika Haberleri: Çorum'da Bin 894 Ticari Araç Sürücüsüne Ceza

Çorum'da Bin 894 Ticari Araç Sürücüsüne Ceza

1 saat önce

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, 2018 yılında yük taşımacılığı yapan 84 bin 530 ticari aracın denetlendiğini ve bin 894 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Çorum'da Bin 894 Ticari Araç Sürücüsüne Ceza, System.String[]
Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, 2018 yılında yük taşımacılığı yapan 84 bin 530 ticari aracın denetlendiğini ve bin 894 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Dursun, Çorum Kamyon Garajında yük taşımacılığı yapan sürücü ve kooperatif yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması açısından denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Sürücülerin uymaları gereken kuralların belli olduğunu ifade eden Dursun, "Yük taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin uykusuz, yorgun ve süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik 2018 yılı içerisinde 84 bin 530 yük taşımacılığı yapan araç ve sürücüsü trafik ekiplerimizce denetlendi. Denetimlerde 79 sürücüye aşırı veya hatalı yükleme yapmak, bin 95 sürücüye hız sınırlarını aşmak, 322 sürücüye takograf bulundurmamak veya kullanmamak, 199 sürücüye dinlenme sürülerini ihlal etmek, 46 sürücüye belgesiz ve yetersiz ehliyet, 153 sürücüye de 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunun çeşitli maddelerinden idari para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

Araç sürücülerinin trafikte karşılaşılabilecekleri olumsuz durumların önlenmesi amacıyla araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarının zorunlu olduğunu aktaran Dursun, sürücülerin elverişsiz hava şartlarında uygun bir yerde konaklamalarının hem trafik hem de kendi güvenlikleri açısından uygun olacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:26 Kaynak: AA

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