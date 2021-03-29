Çorum'da bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada Gülabibey mahallesi Bağcılar 65. Sokak'ta bir apartmanda 9 hanenin 6'sında korona virüs testleri pozitif çıkan kişilerin bulunduğu tespit edildi.

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