Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kaçak içki üretimi ve ticareti yapan şüpheli, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da 65 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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