Son dakika: Tarlada bulunan 3500 yıllık Hitit mührü Çorum Müzesi'ne kazandırıldı - Son Dakika

Ortaköy ilçesinde dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan aynı zamanda en önemli dini ve askeri merkezlerinden birisi olan 3500 yıllık Hitit mührü bulundu.

BİR KÖYLÜ BULDU

Bir köylü tarafından tarlada bulunan Eski Hitit ait eşsiz Hitit mührü Vali Mustafa Çiftçi ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir'in girişimleri ile, İlimiz Müze Müdürlüğü koleksiyonuna kazandırıldı.

ÇİÇEK ŞEKLİNDE

Baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapılan madeni mühür 2.7 santimetre yüksekliğinde, 2.2 santimetre genişliğinden madeni mühürdür.

BENZERİ AZ

Türkiye'deki müzelerde, Çorum Müzesi'nde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mührün, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu Mühürleri ile aynı gruptan olduğu belirtildi. Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy/Şapinuva göz önüne alınan mühür, Eski Hitit çağına tarihlendiriliyor.