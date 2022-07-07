Çorum'da bir düğünde mermiler havada uçuştu! 4 bin kovan bulunan düğünde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da bir düğünde mermiler havada uçuştu! 4 bin kovan bulunan düğünde 2 kişi hayatını kaybetti

07.07.2022 14:00

Çorum'da 4 bin kovanın havada uçuştuğu düğünde iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla "olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma" suçundan 40 yıla kadar hapsi istenen Murat Yılmaz, ifadesinde tetiğe bir kez bastığını iddia ederek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Geçtiğimiz yıl Çorum'da gerçekleşen bir düğünde halay çekilirken, tabanca ve otomatik tüfeklerle rastgele ateş açıldı. Ateşlenen silahtan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. İhbarla düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, müteahhit Murat Yılmaz'ı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

4 BİN BOŞ KOVAN BULUNDU, YENİ GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Hakkında 'olası kastla 2 insanın ölümüne neden olma' suçundan 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Murat Yılmaz'ın, Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olay sonrasına ait, vurulanların yere düşme anlarının yer aldığı yeni görüntüler, ölenlerin avukatı Mehmet Solmaz tarafından dava dosyasına konuldu. Olay yeri inceleme raporlarında ise düğün alanında tespit edilen 4 bine yakın otomatik tabanca ve tüfeklere ait boş kovanların 200'ünün, sanığa ait silahtan ateşlendiği ortaya çıktı.

"TETİĞE BİR KEZ BASTIM"

Hakim karşısına 2'nci kez çıkan tutuklu sanık Murat Yılmaz, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayarak "Tetiğe bir kez bastım. Silah seri ateş almaya başladı. Suçsuzum, böyle bir suç işlemedim" dedi. Görgü tanıklarından ölen Murat Şahin'in babası Cemal Şahin de olay sırasında Murat Yılmaz'ın silahı ateşlediğini ve 2 kişinin yere düştüğünü söyledi. Duruşmaya katılan ölenlerin yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"BAŞKASI TARAFINDAN VURULMA OLASILIĞI YÜKSEK"

Tutuklu sanık Murat Yılmaz'ın avukatı Derya Öztekin, 4 bin boş kovan tespitine yer verilen olay yeri inceleme raporuna itiraz ederek, " Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, müvekkilimin silahından sadece 200 boş kovan tespiti yapılmıştır. Maktullerden çıkan mermi çekirdeklerinde yapılan araştırmada mermilerin müvekkilin silahından atıldığına dair aidiyet tespiti yapılamamıştır. Yani mermilerin müvekkilin silahından çıktığına dair bir rapor yoktur.

"KATILANLAR VE ÖLENLER AKRABA"

Olay yerinde atılan mermi sayısı düşünüldüğünde 2 kişinin başkası tarafından vurulma olasılığı oldukça yüksektir Bu arada düğüne katılanlar ve ölenler akrabadırlar. Dinlenen şahıslar kendileri ve akrabalarını korumak güdüsü ile bir takım gerçekleri saklamaktadırlar" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Öte yandan diğer boş kovanların hangi silah ya da silahlardan ateşlendiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma ise sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Murat Yılmaz, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da bir düğünde mermiler havada uçuştu! 4 bin kovan bulunan düğünde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da bir düğünde mermiler havada uçuştu! 4 bin kovan bulunan düğünde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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