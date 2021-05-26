Çorum'da bir ev ile samanlık yandı - Son Dakika

Çorum'un İskilip ilçesinde bir ahşap ev ile samanlık yandı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Göl köyünde Mehmet Abaz'a ait ahşap ev ve bitişiğindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla köye gelen İskilip Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında söz konusu ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.