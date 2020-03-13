Çorum'da bir evden iki kamyonet çöp çıktı - Son Dakika
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Çorum'da bir evden iki kamyonet çöp çıktı

6 saat önce

Çorum'da iki kamyonet çöp çıkan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Çorum'da bir evden iki kamyonet çöp çıktı, System.String[]

Çorum'da iki kamyonet çöp çıkan ev, belediye ekiplerince temizlendi.


Edinilen bilgilere göre, Ulukavak Mahallesi Binevler 291. sokaklarda ismi açıklanmayan bir kişiye ait evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis, zabıta ve temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Belediye yetkilileri, gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'ne havale etti.


İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, kesif kokularının oluşması, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması, hanede oturan kişilerin ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle acil olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı.


Bunun üzerine Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla 2 kamyonet çöp çıkarılan ev, temizlendi. Bu sırada evin temizlenmesine tepki gösteren ev sahibi kadın fenalık geçirdi. Olay yerine gelen ambulansla fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. - ÇORUM

Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:24 Kaynak: İHA
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