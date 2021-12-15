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Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2) - Son Dakika

Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2)

15.12.2021 13:02

Çorum'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bitkisel yağ fabrikasının makine dairesinde yangın çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine alevlere müdahale eden Çorum Belediyesi ve OSB Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile fabrikayı ziyaret ederek, yangın hakkında bilgi aldı.

Fabrika müdürü Çetin Mengüç, gazetecilere, yangından ürettikleri ürünlerin etkilenmediğini, makine aksamında hasar meydana geldiğini söyledi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Mengüç, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2)

İtfaiye, Yangın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu (2) - Son Dakika


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