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Bir garip olay! "Evimde hırsız var" diyerek ihbarda bulunan kadın 5. kattan atladı - Son Dakika

Bir garip olay! "Evimde hırsız var" diyerek ihbarda bulunan kadın 5. kattan atladı

Son Güncelleme: 06.11.2023 09:30

Çorum'da şizofreni hastası bir kadın, evine hırsız girdiğini söyleyerek polis çağırdıktan sonra 5. kattan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evine hırsız girdiğini söyleyen şizofreni hastası kadın, 5. kattan atladı. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

5. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Mimarsinan 5. Cadde'de şizofreni hastası S.U. (38), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinde hırsız olduğu söyledi. İhbar üzerine kısa sürede sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören S.U. oturduğu evin 5. katından aşağıya atladı.

AĞIR YARALI

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, şizofreni, Çorum, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir garip olay! 'Evimde hırsız var' diyerek ihbarda bulunan kadın 5. kattan atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir garip olay! "Evimde hırsız var" diyerek ihbarda bulunan kadın 5. kattan atladı - Son Dakika
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