Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

03.06.2022 21:15

Çorum'un Alaca ilçesinde bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.E'nin kullandığı 19 BJ 257 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Sanayi Kavşağı yakınlarında bir iş yerinin bahçesine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Alaca

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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